LPI-SHL: Betrunken in Graben gelandet

Gethles (ots) - Am Freitagmittag ereignete sich in Gethles eine Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen ein Garagentor im Kreuzweg und beschädigte es dadurch. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich zu erkennen zu geben. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Täter geben können, melden sich bitte telefonisch unter 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

