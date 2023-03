LPI-SHL: Garagentor beschädigt

Suhl (ots) - Auf ein Fahrrad der Marke "Cube" hat es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen. Er entwendete das Zweirad in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag aus einer Tiefgarage in der Riemenschneiderstraße in Suhl. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des blauen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

