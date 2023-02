Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen/B10 - Fußgänger verletzt

Am Mittwoch provozierte ein BMW-Fahrer auf der B10 bei Kuchen einen 38-Jährigen durch sein Fahrverhalten.

Gegen 9.45 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Auto von Albershausen in Richtung Kuchen unterwegs. Vor ihm fuhr auf der zweispurigen B10 ein Mann mit einem schwarzen BMW. Dieser soll mehrfach den Fahrstreifen gewechselt und mehrmals grundlos abgebremst haben. An einer roten Ampel in Kuchen hielten die Autos. Der 38-Jährige stieg aus und wollte den Fahrer des BMW auf sein Fahrverhalten ansprechen. Dazu stellte er sich vor den BMW. Bei Grün fuhr dieser langsam an und im weiteren Verlauf sprang der 38-Jährige auf dessen Motorhaube. Kurz darauf soll der BMW-Fahrer stark abgebremst haben. Anschließend sprang der 38-Jährige von der Motorhaube und der BMW-Fahrer flüchtete in Richtung Geislingen. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei Geislingen (07331/93270) ermittelt nun und sucht den Fahrer des neuwertigen BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Der Fahrer soll 40 bis 50 Jahre alt sein. Er hatte kurze, graue Haare und trug eine Brille. Als Oberbekleidung trug er eine ärmellose und helle Jacke, ähnlich wie ein Pullunder.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

