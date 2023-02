Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Von der Straße abgekommen

In seinem Auto wurde ein 22-Jähriger am Mittwoch bei Herbrechtingen eingeklemmt.

Kurz nach 11.45 Uhr fuhr der 22-Jährige eine Verbindungsstraße von Anhausen in Richtung Herbrechtingen. Kurz vor der Brücke über die Brenz verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Audi. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen das Brückengeländer. Bei dem Unfall wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den schwer verletzten Mann. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem total beschädigten Auto wird auf etwa 1.500 Euro, an dem Brückengeländer auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

