Polizei Dortmund

POL-DO: Auto kollidiert mit Straßenbahn - Fahrerin leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1297

Auf der Bornstraße ist es am Mittwochnachmittag (23. November) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Die 23-jährige Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Dortmunderin mit ihrem Polo die Bornstraße in nördliche Richtung. Etwa in Höhe der Hildastraße wollte sie wenden, um ihre Fahrt in Richtung Süden fortzusetzen. Dabei übersah sie die Bahn der Linie U 42, die gerade von der Haltestelle "Eisenstraße" kommend den nächsten Halt "Glückaufstraße" anfuhr. Es kam zu einer seitlichen Kollision und das Auto der 23-Jährigen kippte auf die Seite.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer der Bahn und die Insassen blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben die ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten, dass die 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestätigte ein Drogenvortest die Hinweise der Polizisten auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum.

Die 23-Jährige erwartet daher nun auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen § 315s StGB.

Die Bornstraße musste während der Unfallaufnahme in Richtung Süden bis ca. 17.30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell