POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Spielplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 06.09.2022, gegen 22:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner, dass sich auf dem Spielplatz in der Kandelstraße in Denzlingen einige junge Personen aufhalten würden und ein Feuer angezündet hatten.

Beim Eintreffen der Polizei waren die beschriebenen Personen nicht mehr vor Ort. Anwohner hatten das Feuer, durch das auch die auf dem Spielplatz befindliche Tischtennisplatte stark beschädigt wurde, bereits mit eigenen Mitteln gelöscht.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07666-9383-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können. Diese waren unter anderem mit E-Scootern unterwegs und könnten Passanten aufgefallen sein.

