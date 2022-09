POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütte in Herten aufgebrochen

Freiburg (ots) - Ein 18-Jähriger kam mit seinem Pkw von der Kreisstraße 6556 ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 13.20 Uhr, befuhr der 18-Jährige die Kreisstraße 6556 von Nöggenschwiel kommend in Richtung Weilheim. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten ...

