POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Friedrichstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 12.30 Uhr, fuhr in der Friedrichstraße ein 66-jähriger Lkw-Fahrer einem 80-jährigen Pkw-Fahrer auf. Der 80-Jährige musste wohl wegen einem schwarzen Lkw, welcher von der Untere Kanalstraße nach links in die Friedrichstraße abbog und die Vorfahrt des 80-Jährigen missachtete, eine Vollbremsung machen um einen Unfall zu verhindern. Der 66-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 80-Jährigen auf. Der schwarze Lkw fuhr weiter. Der 49-jährige Fahrer des schwarzen Lkw konnte im Nachgang ermittelt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

