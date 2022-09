POL-FR: Freiburg - Landkreise: Angebliche Scherenschleifer

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 12.30 Uhr, fuhr in der Friedrichstraße ein 66-jähriger Lkw-Fahrer einem 80-jährigen Pkw-Fahrer auf. Der 80-Jährige musste wohl wegen einem schwarzen Lkw, welcher von der Untere Kanalstraße nach links in die Friedrichstraße abbog und die Vorfahrt des 80-Jährigen missachtete, eine Vollbremsung machen um einen Unfall ...

