Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Kindergärten

Buchholz (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 6.9.2022 kam es in zwei Buchholzer Kindergärten zu Einbrüchen. Im Veilchenweg hebelten die Täter in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:50 Uhr en seitlich gelegenes Fenster auf und durchsuchten zahlreiche Räume. Hierbei rissen die Täter auch einen Tresorwürfel aus der Verankerung und entwendeten ihn. Die Diebe erbeuteten etwas Bargeld und Schlüssel.

In der Freudenthalstraße drangen die Täter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 7:30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in die Kindertagesstätte ein. Auch hier wurden zahlreiche Räume durchsucht. Beute machten die Diebe nach ersten Erkenntnissen dabei nicht. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Auch in Seevetal/Emmelndorf kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitag, 2.9.2022 und Montag.

Zeugen, denen im Umfeld der Kindergärten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

