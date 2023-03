LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag- bis Dienstagabend Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis. Von dort entwendeten sie Buntmetall in noch unbekannter Größenordnung. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

