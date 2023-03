Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand vorsätzlich gelegt

Suhl (ots)

Am 18.02.2023 brannten im Aufgang eines Wohnblockes in der Würzburger Straße in Suhl zwei Kinderwagen. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl haben die Ermittlungen zu diesem Brandfall übernommen und stellten fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Schon nach kurzer Zeit richtete sich der dringende Tatverdacht gegen eine jugendliche Person. Es stellte sich heraus, dass diese die Kinderwagen anzündete und somit einen Schaden von etwa 65.000 Euro verursachte. Bei dem Feuer kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

