POL-SO: Einbruch

Soest (ots) - Am Donnerstag, kam es gegen 15.55 Uhr, in der Straße Brunowall, in Höhe der Hausnummer 29, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 68-jähriger Soester befuhr mit seinem grauen VW den Brunowall in Richtung der Niederbergheimer Straße. In Höhe der dortigen Fahrbahnverengung kam dem Soester ein bislang unbekannter Pkw entgegen und touchierte den VW im Bereich des linken Außenspiegels. Anschließend setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um eine ...

