POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Unfall (ots) - Am 5. Oktober, um 15.10 Uhr, kam es in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Kradfahrer aus Brilon fuhr mit seiner Suzuki in Richtung des Eichenweges. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Rüthen die Siebkenstraße und beabsichtigte nach links in die Schützenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde anschließend ...

