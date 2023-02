Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei im Einsatz bei Großbrand in Steinhagen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Steinhagen - Am Dienstag, 07.02.2023, wurde die Polizei Gütersloh gegen 18.25 Uhr von mehreren Anrufern über einen Brand im Bereich Liebigstraße in Steinhagen informiert. Bei dem Brandort handelt es sich um Firmenhallen, in denen Zubehör für Schwimmbäder, unter anderem Chemikalien, gelagert werden.

Da es sich um ein größeres Schadensereignis handelt, übernahm die Polizei Bielefeld die Bewältigung der Einsatzlage, Einsatzkräfte der Polizei Gütersloh unterstützen weiterhin. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Das oberste Ziel der Polizei ist die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben der Menschen. Dazu arbeitet die Polizei eng mit anderen zuständigen Behörden und Rettungsdiensten zusammen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Niederschlag von Staub und Ruß die körperliche Unversehrtheit von Anwohnern und Einsatzkräften beeinträchtigen könnte. Aufgaben der Polizei sind die Räumung von Gefahrenbereichen, die Absperrung des Ereignisortes sowie das Freimachen und Freihalten von Rettungswegen. Der abgesperrte Gefahrenbereich befindet sich aktuell im Dreieck der Straßen Bahnhofstraße, Am Bahnhof und Liebigstraße um die betroffene Firma herum.

Die Polizei geht jedem Hinweis nach, der zur Gefahrenabwehr und zur Aufklärung der Ursache des Brandes beitragen kann. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch keine gesicherten Hinweise vor.

Bislang sind der Polizei vier Verletzte, darunter ein Anlieger, ein Feuerwehrmann und zwei Rettungssanitäter, bekannt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell