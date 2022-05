BPOL NRW: Männer eines Junggesellenabschiedes attackieren Zugpersonal - Bundespolizei ermittelt

Münster (ots) - Am Samstagmittag (07. Mai) erschien eine Frau auf der Wache der Bundespolizei am Münsteraner Hauptbahnhof und gab an, geschlagen worden zu sein. Sie hatte sich am Blumenladen diverse Pflanzen angeschaut und wurde völlig unerwartet mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließ der Täter den Bereich. Mit einer Täterbeschreibung ausgestattet fahndeten die Einsatzkräfte nach dem Mann. ...

