Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeikontrollen am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 07.02.2023, erfolgten im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" Kontrollmaßnahmen auf dem Kesselbrink. Dabei ging es vor allem darum, Straftaten im Bereich der Rauschgiftkriminalität aufzudecken und Straftaten, wie Gewalt- und Eigentumsdelikte durch gemeinsame Präsenz mit dem Ordnungsamt zu verhindern.

Mit dem direktionsübergreifenden Einsatz am Dienstagnachmittag zeigte die Polizei Präsenz zum Anfang des Jahres, einer Zeit, in der die Szene erst langsam wieder in den öffentlichen Raum zurückkehrt. Die Kontrollen dienten den Ermittlungen von Tätern, dem Auffinden von Drogen sowie der Aufhellung von Bandenstrukturen.

Im Zuge der durchgeführten Maßnahmen kontrollierten die eingesetzten Kräfte 38 Personen und leiteten zehn Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Eine Person wurde beim Handel mit Drogen gestellt. Gegen den polizeibekannten Mann bestand bereits ein Aufenthaltsverbot für den Bereich des Kesselbrinks. Nach der erneuten Straftat und dem Betreten des Platzes wurde gegen ihn ein Zwangsgeld von 500 Euro festgesetzt.

An dem Einsatz waren Beamte der Einsatzhundertschaft, der Diensthundeführerstaffel, dem Streifendienst, dem Bezirksdienst sowie Ermittlern aus den Kriminalkommissariaten beteiligt. Die Polizei arbeitete bei den Kontrollen eng mit dem Ordnungsamt zusammen.

Die Polizei Bielefeld wird auch zukünftig Einsätze im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum durchführen. Darunter fallen sowohl sichtbare als auch verdeckte Maßnahmen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell