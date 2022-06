Feuerwehr Essen

FW-E: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Burgaltendorf verursacht großen Sachschaden

Essen-Burgaltendorf, Kirchstraße, 02.06.2022, 12.47 Uhr (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand nach Burgaltendorf alarmiert. Nach mehreren Notrufen war klar, dass der Brand bereits größere Ausmaße angenommen hatte. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte in dem zweigeschossigen Gebäude der Dachstuhl auf einer Länge von etwa 15 Metern und damit nahezu in voller Ausdehnung. Umgehend wurde eine umfängliche Brandbekämpfung über zwei Drehleitern, im Innenangriff und parallel über das vor dem Haus stehende Baugerüst eingeleitet. Die Hausbewohner waren zum Ausbruch des Brandes glücklicher Weise nicht im Gebäude und trafen während der Löscharbeiten nach und nach ein. Von den Drehleitern aus musste die Dachhaut teilweise mit Motorkettensägen aufgeschnitten werden, um an die letzten Glutnester heranzukommen. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und außerdem konnten die Kräfte noch rechtzeitig eine Gasflasche vom Baugerüst bergen. Im Laufe des Tages führt die Feuerwehr noch mehrere Brandnachschauen bis in den Abend hinein durch. Die Brandursache ist unbekannt, das Haus ist zunächst leider unbewohnbar. Die zwei Familien, die in dem Haus wohnen, werden zunächst bei Freunden und Verwandten aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf und ein Logistikfahrzeug waren vor Ort, das letzte Fahrzeug rückte um ca. 18.00 Uhr ab. (BW)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell