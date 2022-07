POL-PPKO: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Rübenacher Straße gesucht

Koblenz (ots) - Am Montag, den 18.07.2022, gegen 13.30 Uhr befuhr ein PKW den Hüberlingsweg Richtung Vogelschutzpark. Aus bisher ungeklärter Ursache zog das mit 2 Personen besetzte Fahrzeug nach links und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Durch den Aufprall wurde das flüchtende Fahrzeug massiv beschädigt, so hing die vordere Stoßstange in ...

