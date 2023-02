Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gunningen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 03 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Lombergstraße einzubrechen. Mit einem Brecheisen setzte der Unbekannte an einer vorhandenen Gartentür an, um diese aufzuhebeln und dann zum Wohnhaus zu gelangen. Aufgrund der Mehrfachverriegelung gelang es dem Einbrecher nicht, die Tür zu öffnen. Schließlich brach der Unbekannte den Versuch ab. An der Tür und dem zugehörigen Rahmen entstand rund 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell