Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Pizzeria-Gaststätte

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa im Zeitraum von Mitternacht bis 08 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Hauptstraße Nähe der Bushaltestelle Hofen eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Toilettenfenster im Erdgeschoss des Gebäudes drangen die Unbekannten in die Gaststätte und schließlich in den Schankraum der Pizzeria ein. Mit aufgefundenem Wechselgeld aus dem Kassenbereich verließen die Einbrecher die Gaststätte wieder über denselben Weg. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell