Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Pkw missachtet Vorfahrt 04.02.2023

Konstanz (ots)

Der 29-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr am Samstagmittag, gg. 12.30 Uhr, die Reichenaustraße in Konstanz in stadteinwärtiger Richtung. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf wollte zu diesem Zeitpunkt die Reichenaustraße von der Opelstraße kommend überqueren. Aufgrund der ausgefallenen Ampelanlage tastete dieser sich in die Kreuzung hinein. Als der Golf-Fahrer die Kreuzung schon fast vollständig überquert hatte, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der Skoda in das Heck des Golfs hineinfuhr. Der Golf drehte sich um 180 Grad, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Bei beiden Fahrzeugen lösten aufgrund des heftigen Aufpralls die Airbags aus. Der Golf-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, ein Mitfahrer im Skoda wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung für etwa 2 Stunden nur einspurig befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell