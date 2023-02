Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Sachbeschädigung an Pkw 04.02.2023

Rottweil (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22.00 und 11.00 Uhr, wurde an einem schwarzen Pkw der Marke Volvo der Außenspiegel abgerissen. Das Fahrzeug, an welchem ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro entstand, war in der Schramberger Straße in Rottweil geparkt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim PR Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

