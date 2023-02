Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eßlingen, Lkrs. TUT) Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß 04.02.2023

Tuttlingen-Eßlingen (ots)

Am Samstagnachmittag, 04.02.2023, gg. 16.00 Uhr, kam es auf der B523 Höhe Eßlingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Transporter und einem Ford Fokus. Eine 60-jährige Ford-Fahrerin, die in Richtung Tuttlingen unterwegs war, geriet in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit geringer Überdeckung mit dem entgegenkommenden VW, der von einem 41-Jährigen gelenkt wurde. Im Anschluss kam der VW ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Ford geriet ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam schließlich im angrenzenden Graben zum Stehen. Die beiden Insassen im Ford wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. In dem mit 5 Personen besetzten VW, darunter 3 Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren, zogen sich alle Insassen Verletzungen zu. Ein 8-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die anderen verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Außerdem entstand geringer Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen. Die Feuerwehr Tuttlingen war mit 28 Kräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Außerdem kamen ein Notarzt, 7 Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigung der Straße war eine Vollsperrung bis 19.00 Uhr notwendig.

