Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis)Unbekannte Vandalen schlagen Scheibe an Polizeifahrzeug ein - Zeugenaufruf (04.02.2023)

Blumberg (ots)

Am Freitagabend wurde ein Streifenwagen der Polizei Donaueschingen mit einem Stein beworfen. Hierbei ging die Seitenscheibe an der Fahrertüre zu Bruch. In der Martin-Reinemann-Straße war die Polizei zwischen 21 und 22 Uhr im Einsatz. Der Streifenwagen war hierbei geparkt und unbeobachtet. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte in diesem Zeitraum mit einem Stein die Scheibe. Insgesamt wird der Schaden am Dienstfahrzeug auf ca. 1000.- EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 zu melden.

