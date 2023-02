Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Konstanz (ots)

Eine 39-jährige Fahrerin eines Pedelecs ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Radolfzeller Straße leicht verletzte worden. Gegen 12 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem VW Tiguan, an welchem ein Anhänger angebracht war, von der Riedstraße kommend stadtauswärts auf der Radolfzeller Straße und überholte hierbei die Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem parallel verlaufenden Radweg entlang der Radolfzeller Straße unterwegs war. Vermutlich im Zuge des Überholvorgangs touchierte der am Tiguan angebrachte Anhänger die Bikerin leicht, woraufhin diese stürzte. Möglicherweise bemerkte der Autofahrer den Unfall nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die beim Sturz leicht verletzte Radfahrerin. Ein Klinikaufenthalt war nicht notwendig. Der Fahrer des Tiguans konnte aufgrund vorliegender Zeugenhinweise von einer Polizeistreife kurz Zeit später ermittelt und überprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell