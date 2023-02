Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher unterwegs (02.02.2023)

Furtwangen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Diebstahl in der Straße "Stöcklewaldweg" begangen. Die Täter gelangten durch Einschlagen einer Glasscheibe in das Innere einer Gaststätte und durchwühlten die Räume. Dabei fiel ihnen ein niederer dreistelliger Geldbetrag und eine Flasche mit "Kirschwasser" in die Hände. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Furtwangen unter der Telefonnummer 07723 92948-0 zu melden.

