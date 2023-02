Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. KN) Defekte Spülmaschine in einem Hotel verursacht Brand (04.02.2023)

Singen am Hohentwiel (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen halb zwei in der Singener Innenstadt in einem Hotel zu einem Brandausbruch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines Wasserlecks an einer Spülmaschine zu einem Kurzschluss. Dieser hatte zur Folge, dass an der Spülmaschine ein Brand ausbrach und es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der Rauch sorgte dafür, dass das Hotel komplett geräumt werden musste. Ein Großteil der Gäste konnte das Hotel verlassen, bei einem Gast war die Rettung nur durch die Feuerwehr möglich. Das Feuer in der Spülmaschine konnte zügig gelöscht werden, nach einem Durchlüften war es allen Hotelgästen wieder möglich, in ihre Zimmer zurück zu kehren.

