Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den blauen Audi beschädigt

Meisenheim (ots)

Unbekannter PKW-Fahrer verursacht Schaden und fährt einfach weg. Am Mittwochabend stellte der Fahrer eines Audi A 4 sein Fahrzeug in der Amtsgasse ab. Am Donnerstagmittag bemerkte er einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radlauf. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell