Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht erheblichen Schaden

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Neindorf, Am Moosholz

27.11.2022, 07:15 Uhr Am frühen Sonntagvormittag ereignete sich in der Straße Am Moosholz im Stadteil Neindorf ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer eines gerade einmal einen Monat alten VW Tiguan kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen hölzernen Vorgartenzaun und rammte mehrere Mülltonnen. Im Weiteren schob er mit seinem Fahrzeug einen in der Einfahrt eines Einfamilienhauses geparkten Pkw gegen eine angrenzende Hauswand. Der dabei verursachte Schaden wird polizeilicherseits bislang auf zirka 50.000EUR geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen wahr. Auf entsprechenden Vorhalt und den Vorschlag einen Atemalkoholtest durchzuführen, reagierte der Fahrzeugführer aggressiv und lehnte jedwede Mitwirkung ab. Daher wurde ihm nach entsprechender Anordnung im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 31-jährigen wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell