POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Sachbeschädigung durch Graffiti 04.02.2023

Singen am Hohentwiel (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen halb zwei in der Singener Innenstadt in einem Hotel zu einem Brandausbruch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund eines Wasserlecks an einer Spülmaschine zu einem Kurzschluss. Dieser hatte zur Folge, dass an der Spülmaschine ein Brand ausbrach und es zu einer starken Rauchentwicklung ...

