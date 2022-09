Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht - Fahrradfahrer beim Abbiegen verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei bittet nach einem Unfall zwischen einem 54-jährigen Fahrradfahrer und einem Auto um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Vorfall ereignete sich schon am Dienstag, den 30.08.2022 gegen 09:45 Uhr. Der Fahrradfahrer fuhr auf der Fritz-Honsel-Straße in Richtung Kampstraße. Als er geradeaus über eine Kreuzung fahren wollte, kam ihm ein Auto entgegen. Der PKW bog nach links in den Winziger Platz ab. Bei dem Versuch dem Auto auszuweichen, stürzte der Radfahrer. Dabei verletzte er sich leicht. Es kam zu keiner Berührung zwischen Auto und Fahrrad. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Auto um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben. Der Fahrer soll ein ca. 70-jähriger Mann gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Dame. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell