POL-STH: Vorfahrt missachtet und mit Pkw kollidiert

31675 Bückeburg (ots) - (SeBo)Ein Restaurantbesuch endete am späten Freitag Abend mit einer unschönen Erkenntnis. Der 46-jährige Geschädigte aus Wiedensahl besuchte am Freitag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr das Restaurant im Forsthaus in Bückeburg und stellte sein SUV, roter Hyundai Tucson, auf dem dortigen Kundenparkplatz ab. Da er seinen Heimweg erst in der Dunkelheit antrat, stellte er erst am Folgetag eine nicht unerhebliche Beschädigung an seinem ...

mehr