Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche aus unverschlossenem PKW entwendet

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Samstagvormittag, den 10.09.2022, beließ eine 49-jährige Frau aus Ludwigshafen ihre Handtasche im unverschlossenen, in der Berliner Straße in Ludwigshafen abgestellten PKW. In der Handtasche befand sich mitunter die Geldbörse mit Bargeld und ihr Mobiltelefon. Die Handtasche wurde, während ihre Besitzerin sich in einem in der Nähe befindlichen Supermarkt aufhielt, durch unbekannte Täter aus dem PKW entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell