POL-PPRP: Telefonhotline gegen Betrug - Unter der Nummer 0621 963-1515 werden Sie kostenlos von unseren Präventionsexperten beraten

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Hier ein paar aktuelle Beispiele aus den letzten Tagen:

- Am 02.09.22 waren es 18.000 Euro mit einem Schockanruf - Am 06.09.22 ergaunerten Unbekannte 3.500 Euro per WhatsApp - Am 07.09.22 waren nach einem Schockanruf 80.000 Euro weg

Fast immer zielen die Betrugsmaschen des "Enkeltricks", des sogenannten "Schockanrufes" oder des "falschen Polizeibeamten" auf Seniorinnen und Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich bei solchen Telefonbetrügern richtig verhalten sollen?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten deshalb eine Telefonhotline für Seniorinnen und Senioren eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 - 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick" oder sogenannte "Schockanrufe" und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Nutzen Sie unser Angebot! Die aktuellen Beispiele zeigen, dass es jeden treffen kann. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannte.

Natürlich stehen wir Ihnen auch für Fragen zu anderen polizeilichen Themen mit Rat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie!

