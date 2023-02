Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Mieter dringt unberechtigt in Wohnung der Vermieterin ein

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am frühen Montagmorgen ist ein Mieter einer Dachgeschosswohnung eines Gebäudes in der Straße "Im Wasen" während der vorübergehenden Abwesenheit der Vermieterin unberechtigt in deren Wohnung eingedrungen. Nachbarn fiel das eingeschaltete Licht in der Erdgeschosswohnung auf und sie verständigten die Polizei. Da zunächst von einem Einbruch auszugehen war, bei welchem Täter noch aktiv sind, fuhren mehrere Polizeistreifen zu dem Wohngebäude. Schließlich konnte der Mieter in seiner Dachgeschosswohnung angetroffen werden. Auch stellten die Beamten fest, dass sich der Mieter in der Nacht gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Vermieterin verschafft hatte. Dort lief der Fernseher. Der Mann muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs und dem gewaltsamen Eindringen in einem Strafverfahren verantworten. Ob dieser aus der Wohnung seiner Vermieterin etwas entwendet hat, muss noch überprüft werden.

