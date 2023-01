Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Eingangstür der Grundschule in Liptingen mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes, vermutlich in der Zeit von Samstag bis Sonntag, mutwillig die Eingangstür der Grundschule in der Emminger Straße beschädigt. Hierbei wirkten die Unbekannten auf die äußere Scheibe der doppelverglasten Tür ein, so dass an dieser mehrere Risse entstanden. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell