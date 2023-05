Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Folgen - Auto kaputt, Führerschein und Handy weg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0447

Am Donnerstagnachmittag (4. Mai) gegen 15.10 Uhr verunfallte ein 19-Jähriger auf der Weißenburger Straße in Dortmund. Zuvor verursachte er einen weiteren Unfall und erfasste beinahe eine Radfahrerin. Am Ende wurde er leicht verletzt und durfte seinen Führerschein abgeben.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 19-jährige Dortmunder zunächst die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. Ein 50-jähriger Dortmunder stand an der roten Ampel, um links auf die Weißenburger Straße abzubiegen. Plötzlich wurde dieser von einem weißen Mercedes überholt und geschnitten. Dabei wurde - Glück im Unglück - nur sein Auto beschädigt. Der Mercedes fuhr ohne anzuhalten weiter.

Auf der Flucht überholte der Mercedes eine 38-jährige Dortmunderin, welche auf der Geschwister-Scholl Straße mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Er fuhr so knapp und schnell an ihr vorbei, dass sie beinahe gestürzt wäre. Schließlich verunfallte der Mercedes auf der Weißenburger Straße, wo er am Bordstein hängen blieb.

Der 19-jährige Fahrer des Mercedes verletzte sich bei dem Unfall. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem er das Krankenhaus verlassen konnte, wurde ihm auf der Polizeiwache Blut abgenommen, denn er stand unter dem Einfluss von Drogen. Seinen Führerschein und sein Mobiltelefon durfte er den Beamten dann aushändigen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c) und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142). Ob er seinen Führerschein wiederbekommt, bleibt abzuwarten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell