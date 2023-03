BPOLI EBB: Schleuser muss in Untersuchungshaft

Löbau (ots) - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 46-jährigen Deutschen kam es am 17. März 2023 gegen 19:45 Uhr. Laut Aussagen des Geschädigten wurde er durch vier bislang unbekannte Jugendliche am Bahnhof Löbau angegriffen und konnte sich in einen, in Richtung Dresden fahrenden, abfahrbereiten Zug retten. Der Angriff steht wohl im Zusammenhang mit einem Vorfall vom 13. März 2023 in Löbau, wo der jetzige ...

