Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Getuntes Moped sichergestellt

Eibau (ots)

Während einer Streifenfahrt durch Eibau fiel Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz ein Moped auf, welches auf der B96 scheinbar ohne Kennzeichen unterwegs war.

Die Polizisten wollten das Moped kontrollieren, verloren es aber auf der Bahnhofstraße in Eibau aus den Augen. Kurze Zeit später fanden sie es wieder und unterzogen den 16-jährigen deutschen Fahrzeuglenker einer Kontrolle. Bei der Kontrolle wurden am Moped mehrere technische Änderungen festgestellt. Unter anderem wurde der Zylinderkopf gewechselt und Veränderungen am Vergaser und am Luftfilter vorgenommen.

Der 16-Jährige ist im Besitz der Fahrerlaubnisklasse AM, welche ihn zum Führen von Kleinkrafträdern bis 50 ccm berechtigt. Durch die Leistungssteigerung seines Mopeds ist er nicht berechtigt dieses zu fahren und muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Moped wurde sichergestellt und der Tuner an seine Mutter übergeben. Die weitere Bearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

