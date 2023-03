BPOLI EBB: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Niederoderwitz (ots) - Die Bundespolizei nahm am 20. März 2023 in Niederoderwitz den Schleuser von drei syrischen Migranten fest. Landespolizisten hatten die Vier zuvor um 00:02 Uhr aufgegriffen. Der 29-jährige Ukrainer war mit den Syrern im Alter zwischen 20 und 49 Jahren in einem Ford Galaxy in Richtung Landesinnere unterwegs. Pässe und einen Aufenthaltstitel konnten die Syrer nicht vorlegen. Die Männer befinden ...

mehr