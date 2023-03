BPOLI EBB: Ohorn

Löbau / Zittau (ots) - Die Einschleusung von neun Syrern, darunter drei minderjährige Geschwister im Alter von 11,16 und 17 Jahren, durch zwei 26 und 28 Jahre alte Tschechen, konnten Bundespolizisten am 17. März 2023 gegen 00:05 Uhr in Oderwitz beenden. Den Polizisten fielen gegen Mitternacht zwei tschechische Fahrzeuge auf, welche aus Richtung Zittau kommend die B 96 befuhren. Die Polizisten hefteten sich an die ...

