BPOLI EBB: Migrantin mit fünf Kindern in Polizeigewahrsam

Bautzen, Löbau, Zittau (ots) - Die Bundespolizei stoppte in der vergangenen Woche in der Oberlausitz 48 illegale Einreisen. Darunter befanden sich auch eine vierköpfige Familie und ein Ehepaar aus Ägypten, die von einem polnischen Schleuser in einem Toyota Prius nach Deutschland gebracht worden war. Die Beamten stoppten den überfüllten Kombi am 8. März 2023 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen. Bei den ...

