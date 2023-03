BPOLI EBB: Illegale Einreisen und Schleuser gestoppt

Bautzen (ots) - Einen, von der Staatsanwaltschaft Offenburg, wegen Diebstahl gesuchten 49-jährigen Armenier verhafteten Bundespolizisten am 2. März 2023 gegen 22:15 Uhr. Der Gesuchte war Mitreisender in einem Reisebus und auf dem Weg in Landesinnere, als er kontrolliert wurde. Die Personenüberprüfung ergab den offenen Haftbefehl. Da er nicht in der Lage war die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2330,50 Euro inklusive ...

mehr