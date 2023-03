Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht auf der Autobahn

Bautzen (ots)

Einen unter Drogen stehenden Autofahrer kontrollierten Bundespolizisten am 02. März 2023 gegen 16:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T.

Die Polizisten kontrollierten einen polnischen Renault, welcher mit 2 Personen besetzt und auf der BAB 4 in Richtung Dresden unterwegs war. Der 33-jährige polnische Fahrer weckte das Interesse der Polizisten, da er mehrere Gegenstände bei sich hatte, auf welchen Marihuanablätter abgebildet waren.

Bei der genaueren Nachschau in einer mitgeführten Umhängetasche und dem Fahrzeug wurden die Polizisten dann auch fündig. Sie fanden einen Grinder mit Anhaftungen, mehrere Marihuanablüten und ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz.

Ein durch den hinzugerufenen Zoll durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Die weiteren Ermittlungen hat der Zoll übernommen.

