Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Suche nach vermisstem Hans-Peter Herbert MÖSLE

Merzig-Wadern (ots)

Seit Sonntag,25.09.2022, wird der 72-jährige Hans Peter MÖSLE vermisst. Herr MÖSLE hat gegen 16:30 Uhr das Pflegeheim "Haus Mühlenberg" in Wadern-Krettnich, Messbachweg 3, verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Der unter Demenzschüben leidende Bewohner des Seniorenheims kehrte nach einem Spaziergang nicht zur Einrichtung zurück. Der Vermisste ist ca. 180cm groß, von schlanker Statur und hat eine Haarkranz-Frisur mit grauen Haaren an der Seite. Zudem trägt er einen langen, ausgeprägten Vollbart. Er ist bekleidet mit dunkelfarbener Bommelmütze/Zipfelmütze, schwarzer Winterjacke, Turnschuhen und langer, schwarzer Hose. Am rechten Handgelenk trägt er ein ausgeblichenes Gliederarmband, welches ehemals von silberner Farbe war und nun kupferfarben wirkt. Am linken Handgelenk trägt er eine silberne Armbanduhr mit analogem Ziffernblatt. Vermutlich führt der Vermisste einen Rollstuhl mit, welchen er wahrscheinlich vor sich her schiebt. Möglicherweise bewegt sich der Vermisste im Bereich Thalfang / Morbach (Rheinland-Pfalz). Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste einem Unglücksfall zum Opfer gefallen ist.

