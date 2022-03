POL-RE: Recklinghausen: Seniorin um Bargeld betrogen

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Mittwochvormittag meldete sich eine unbekannte Frau telefonisch bei einer 94-Jährigen aus Recklinghausen und gab sich als Freundin ihres Urenkels aus. Sie erklärte am Telefon, ihr Urenkel sei in einen Autounfall verwickelt. Um den Schaden kümmere sich zwar die Versicherung, er müsse aber in Vorleistung gehen und benötige dazu einen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Frau holte Bargeld bei der Bank ab. Zuhause erhielt sie dann Anweisungen per Telefon zum Übergabeort. Die 94-jährige ging mit dem Bargeld zum vereinbarten Übergabeort und überreichte das Bargeld an eine unbekannte Frau.

Im Anschluss telefonierte die Recklinghäuserin mit ihrer Familie, hier flog der Betrug auf.

Das Geld wurde an eine junge Frau übergeben, ca. 1,70m groß, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit hellem Mantel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Unter den folgenden Links finden Sie Tipps der Polizei Recklinghausen, um sich gegen Betrugsmaschen zu schützen:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

