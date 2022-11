Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall zwischen Krad und Damwild mit zwei schwerverletzten Personen

Neustrelitz (ots)

Am 02.11.2022 um 20:59 Uhr, ereignete sich auf der B 193 ein Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung, bei dem der Fahrzeugführer eines 125er-Krades sowie sein Sozius schwerverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Fahrzeugführer gemeinsam mit seinem 16-jährigen Beifahrer die B 193 zwischen Neustrelitz und Brustorf, als Damwild die Fahrbahn überquerte. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Krad-Führer einen Zusammenstoß mit einem Stück Damwild nicht verhindern und stürzte mit dem Kraftrad. Die beide Unfallbeteiligten waren ansprechbar und wurden zunächst durch Ersthelfer versorgt. Die Schwerverletzten wurden später durch die eingesetzten Rettungskräfte in die Krankenhäuser in Neubrandenburg und Neustrelitz zur weiteren Behandlung verbracht. Die Feuerwehr Klein Vielen war zum Beseitigen der ausgelaufenen Betriebsstoffe des nicht mehr fahrbereiten Krades mit einem Löschfahrzeug im Einsatz. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf 800 Euro. Das Damwild ist vor Ort verendet. Die Bundesstraße wurde während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Krades kurzzeitig gesperrt. Alle in der Meldung genannten Personen sind deutsche Staatsbürger. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

