POL-NB: Zwei Fälle von Dieseldiebstahl

Neubrandenburg (ots) - In den gestrigen Abendstunden (01.11.2022, 18:40 Uhr) kam es in der Oststadt in Neubrandenburg zu einem versuchten Totschlag. Über die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass ein Rettungswagen im Einsatz ist, um ...

mehr