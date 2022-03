Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Täter gestellt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Sonntagabend gelang es der Ilmenauer Polizei zwei Männer in Ichtershausen als Verdächtige zu stellen. Der 35-Jährige und 43-Jährige wurden nach Hinweisen von aufmerksamen Bürgern durch die Polizei dabei gestellt, wie sie sich unberechtigt Zugang zu einem vermeintlich verlassenem Objekt in der Alexander-Puschkin-Straße verschafften. Beim unberechtigten Betreten des Geländes wurde an einem Bauzaun Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich verursacht. Die Täter erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell